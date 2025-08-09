Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 4 по 8 августа 2025

Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области.
Избирательная система в лицах
Почему выборы — это про людей? История Юлии Качевской.
Юлия — член УИК 1004, советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями школы №29.
Герои Земли Рязанской
Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский — выдающийся географ, ботаник, путешественник и государственный деятель. С раннего возраста проявил необыкновенную тягу к знаниям — особенно к географии и ботанике.
Жеребьёвка
8 августа 2025 года Избирательная комиссия Рязанской области проводит жеребьевку для определения очередности размещения наименований политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Рязанской областной Думы 8 созыва.
УИК: Как мы работаем и чего не делаем никогда!
7 августа состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области №159
Из списка кандидатов, выдвинутого партией «Коммунисты России», исключены два человека, при этом зарегистрированы списки трёх партий: «Коммунисты России», «Партия пенсионеров» и «Зелёные».
Комиссией утверждены наименования партий для бюллетеней, форма агитационных плакатов и количество избирательных бюллетеней, а также форма нагрудного знака наблюдателя.
Принято решение о досрочном освобождении одного из членов ТИК Кораблинского района и проведена ротация резервов участковых избирательных комиссий.
В Рязанской области определен порядок размещения партий в избирательном бюллетене!
8 августа в Избирательной комиссии Рязанской области прошла жеребьёвка, по результатам которой определена последовательность размещения наименований политических партий и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене.
8 августа состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области №160
Приняты решения об утверждении порядка размещения наименований и эмблем политических партий, о назначении члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Кораблинского района и дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий избирательных участков.
8 августа состоялся семинар-совещание с председателями территориальных избирательных комиссий и системными администраторами по вопросам реализации проекта «ИнформУИК».
Обучение направлено на подготовку членов участковых избирательных комиссий к адресному информированию избирателей.
