Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 4 по 8 августа 2025

Избирательная система в лицах

Почему выборы — это про людей? История Юлии Качевской.

Юлия — член УИК 1004, советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями школы №29.

Герои Земли Рязанской

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский — выдающийся географ, ботаник, путешественник и государственный деятель. С раннего возраста проявил необыкновенную тягу к знаниям — особенно к географии и ботанике.

Жеребьёвка

8 августа 2025 года Избирательная комиссия Рязанской области проводит жеребьевку для определения очередности размещения наименований политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Рязанской областной Думы 8 созыва.

УИК: Как мы работаем и чего не делаем никогда!

7 августа состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области №159

Из списка кандидатов, выдвинутого партией «Коммунисты России», исключены два человека, при этом зарегистрированы списки трёх партий: «Коммунисты России», «Партия пенсионеров» и «Зелёные».

Комиссией утверждены наименования партий для бюллетеней, форма агитационных плакатов и количество избирательных бюллетеней, а также форма нагрудного знака наблюдателя.

Принято решение о досрочном освобождении одного из членов ТИК Кораблинского района и проведена ротация резервов участковых избирательных комиссий.

В Рязанской области определен порядок размещения партий в избирательном бюллетене!

8 августа в Избирательной комиссии Рязанской области прошла жеребьёвка, по результатам которой определена последовательность размещения наименований политических партий и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене.

8 августа состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области №160

Приняты решения об утверждении порядка размещения наименований и эмблем политических партий, о назначении члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Кораблинского района и дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий избирательных участков.

8 августа состоялся семинар-совещание с председателями территориальных избирательных комиссий и системными администраторами по вопросам реализации проекта «ИнформУИК».

Обучение направлено на подготовку членов участковых избирательных комиссий к адресному информированию избирателей.

