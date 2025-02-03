Рязанский чиновник Игорь Тишин стал заместителем министра во Владимирской области

Рязанец Игорь Тишин назначен заместителем министра природопользования и экологии Владимирской области. О назначении сообщают местные СМИ.

Тишин занимает должность в министерстве с 3 февраля. Он родился в Рязани, является выпускником Рязанской радиотехнической академии по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Карьеру Игорь Тишин построил на госслужбе. Начинал работать в должности ведущего специалиста в министерстве имущественных и земельных отношений Рязанской области. С 2014 по 2016 год являлся заместителем министра лесного хозяйства Рязанской области, а затем — заместителем министра природопользования.

Реклама

С 2017 году занимал должность замглавы администрации Рязани, с 2020 года был главой Спасского района.