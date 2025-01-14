Рязанские ученые разработали панель клеточных линий

Ученые Рязанского медицинского университета имени Павлова совместно с работниками из Института биохимии имени Баха разработали первую российскую панель клеточных линий, необходимую для изучения взаимодействия лекарственных препаратов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.

Отмечается, что разработка позволит создать аналоги для высоких по цене зарубежных лекарств. Стоимость препаратов может быть в три раза ниже, а по качеству отечественные клеточные линии не уступают зарубежным. Разработка панели клеточных линий финансировалась за счет грантов.

Проведение анализа межлекарственных взаимодействий – обязательный этап процесса вывода на рынок новых лекарств. К лету 2025 года ученые планируют создать еще четыре клеточных линии.