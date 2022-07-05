Рязанские следователи устанавливают личность погибшего мужчины

Железнодорожным межрайонным следственным отделом г.Рязань следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в ноябре 2021 года в СНТ № 1 «Рязсельмаш», расположенном по адресу: г. Рязань, район Южный, 4, скелетированных останков мужчины, личность которого до настоящего времени остается неустановленной.

Вместе с останками обнаружены предметы одежды, в которых мог находиться погибший: футболка розового цвета. впереди застегивается на пуговицы, брюки темно-синего цвета спортивного образца х/б, ремень неопределенного цвета с этикеткой фирмы «Lee», кроссовки зеленого цвета из синтетической ткани фирмы «Reebok» (размер обуви по европейскому стандарту 44).

В ходе проведения экспертизы восстановлен прижизненный внешний облик (выполнена реконструкция лица) и составлен словесный портрет погибшего.

Приметы: европеоидной расы, возраст 25-35 лет, рост 175-185 см, лицо овальной формы, лоб средней ширины, низкий, внешние уголки глаз опущены, нос средней ширины, длинный, искривлен, рот небольшой, подбородок треугольной формы.

Граждан, располагающих информацией о личности мужчины, просьба сообщить.

Телефон: 8-910-906-11-41.