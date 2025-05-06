Рязанские школьники стали призерами Всероссийского этапа главной олимпиады страны

Всероссийский этап олимпиады школьников проходил в разных субъектах Российской Федерации. Рязанскую область на нем представляли 27 победителей регионального этапа, набравших проходной балл или воспользовавшихся региональной квотой. Призерами Всероссийского этапа стали 10 ребят из региона, что на треть больше, чем годом ранее. Рязанская область в рейтинге регионов по итогам заключительного этапа стабильно держится в середине рейтинга.



Региональный этап принес победу 90 школьникам (в прошлом году – 84), а призерами стали 416 участников (в прошлом году – 350). Всего около 1,5 тысяч школьников стали участниками ВсОШ в Рязанской области.

«Наши школьники в этом году показали выдающиеся результаты. В этом учебном году всероссийская олимпиада школьников в регионе прошла по всем 24 предметам. Ученики соревновались на школьном, муниципальном и региональном этапах, и лучшие из лучших прошли на заключительный этап и представляли там нашу область. Сильнейшие получили дипломы победителей и призеров. В регионе растет интерес детей и подростков к олимпиаде. В этом году количество участников выросло на 30%, по сравнению с прошлым годом. Наблюдаем рост числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников на всех этапах соревнований, дети стали успешнее выполнять задания, уровень подготовки тоже вырос», – отметила и.о. министра образования рязанской области Ольга Васина.

Ученица школы №69 города Рязани Арина Меркушкина взяла призовое место в олимпиаде по обществознанию, которая проходила в Екатеринбурге в конце марта. Призовое место по одному из наиболее сложных предметов олимпиады, китайскому языку, заняла ученица школы №55 Рязани Алена Антипова. Язык девушка изучила сама и добилась в этом потрясающих результатов.

Вадим Калыгин из школы №14 города Рязани стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку, который проходил в Москве в конце марта.

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Призерами по русскому языку стали ученик школы №45 Семен Сапожников и ученица лицея №4 Екатерина Шарифуллина. Десятиклассница из лицея №52 Полина Бутримова заняла призовое место на олимпиаде по праву. Она продемонстрировала глубокие знания в различных аспектах правовой сферы и умение аргументировать свою позицию. Девушка также участвовала в финале олимпиады по искусству.

В финале олимпиады по французскому языку участвовал ученик Центральной школы Кирилл Еремин. Он успешно справился с заданиями устного и письменного туров и вошел в число призеров олимпиады.

Победитель и призер федеральных этапов по географии прошлых лет, Егор Гриненко из Екимовской школы, в этом году также занял призовое место на Всероссийском этапе олимпиады школьников по географии в Кабардино-Балкарии.

В олимпиаде по английскому языку себя проявила десятиклассница из гимназии №5 София Родина. Она продемонстрировала глубокие знания в области грамматики, лексики и чтения, и стала обладательницей диплома призера. Призером олимпиады по биологии стала ученица школы №72 Дарья Бутнева.

«Победы школьников – это результат упорного труда. За каждым успехом стоит огромная работа самого ученика, его учителей и родных. Особенно хочу отметить роль педагогов и наставников, подготовивших ребят. Уверена, что полученный опыт станет для ребят прочным фундаментом для построения будущего, и поздравляю с наградами», – поздравила призеров заключительного этапа глава министерства образования Рязанской области Ольга Васина.

В феврале этого года на базе Центра одаренных детей «Гелиос» начал свою работу Центр развития олимпиадного движения Рязанской области. Этот Центр занимается организацией и сопровождением региональных и всероссийских олимпиад, курирует муниципальные и школьные олимпиадные центры и готовит школьников к участию в олимпиадах.

В прошлом году увеличили размер именных стипендий Губернатора одаренным детям. Теперь размер стипендии члену сборной команды Российской Федерации, ставшему победителем или призером международной олимпиады, составит 100 тысяч рублей. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников смогут получить 50 тысяч рублей. Победители международных, всероссийских олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, смотров, конкурсов, проводимых по приказам Минпросвещения России, а также победители и призеры по двум и более предметам регионального этапа ВсОШ получат стипендии по 30 тысяч рублей.