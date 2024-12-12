Рязанские пожарные 12 декабря проведут учение в драмтеатре

В четверг, 12 декабря, в здании театра Драмы в Рязани пройдёт пожарно-тактическое учение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Пожарное учение начнётся в 11 часов, в нём задействуют 50 человек и 20 единиц техники.

Скопление такого числа огнеборцев в центре города неминуемо привлечёт внимание рязанцев. Можно предположить, что в соцсетях появятся посты с вопросом: «что происходит».

Главное управление МЧС России по Рязанской области призывает жителей города сохранять спокойствие.