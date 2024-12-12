Пятница, 13 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости Рязани и области

Рязанские пожарные 12 декабря проведут учение в драмтеатре

Дата публикации

Алексей Самохин
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

В четверг, 12 декабря, в здании театра Драмы в Рязани пройдёт пожарно-тактическое учение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Пожарное учение начнётся в 11 часов, в нём задействуют 50 человек и 20 единиц техники.

Скопление такого числа огнеборцев в центре города неминуемо привлечёт внимание рязанцев. Можно предположить, что в соцсетях появятся посты с вопросом: «что происходит».

Главное управление МЧС России по Рязанской области призывает жителей города сохранять спокойствие.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Появились фотографии с пожара, где погибли две женщины

Квартира загорелась в 18:25
Новости Рязани и области

В Рязанской области с 1 января подорожает проезд в эклектричках

Вопрос о повышении РЭК рассмотрит на заседании 13 декабря.
Новости Рязани и области

Рязанцы начали получать задержанные пенсии

Ранее на странице регионального отделения Соцфонда ВКонтакте пользователи Сети сообщили, что положенные 11 декабря выплаты им не поступили.