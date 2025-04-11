Рязанские полицейские помогли вернуться домой 9-летней девочке с собаками

В Спасском районе полицейские помогли девочке вернуться домой с вечерней прогулки. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В Спасском районе инспекторы ДПС заметили на обочине трассы Р-22 «Каспий» силуэт ребенка. Сотрудники патруля — старший лейтенант полиции Александр Козицкий и лейтенант полиции Валерий Костин — обратили внимание на светлую куртку, которая выделялась в темноте. Освещения на этом участке не было, поэтому разглядеть девочку удалось только с близкого расстояния.

Рядом с ребёнком находились две собаки. Чтобы обеспечить безопасность девочки и её питомцев, полицейские посадили их в служебный автомобиль.

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Во время поездки инспекторы выяснили, что девочке девять лет. Вечером она вышла на прогулку с собаками и пошла в сторону, откуда обычно с работы возвращается её отец. На одной из дорог один из питомцев получил травму: его задел проезжающий мимо автомобиль. Водитель не остановился. После происшествия ребёнок решила не бросать раненую собаку и осталась рядом с ней.

В это время родители девочки начали беспокоиться. Ребёнок не вернулся домой в назначенное время, и взрослые приступили к самостоятельным поискам.

Сотрудники полиции доставили школьницу и её питомцев домой. Девочку передали матери. С родителями провели профилактическую беседу о безопасности детей в тёмное время суток и возможных рисках при нахождении на проезжей части.

Родители поблагодарили автоинспекторов за внимательность и помощь. По их словам, девочка сильно испугалась за питомца и не смогла самостоятельно сориентироваться, как поступить дальше. Вовремя оказанная поддержка позволила избежать серьёзных последствий.