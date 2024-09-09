Рязанские полицейские подтвердили гибель байкера в аварии на Первомайском проспекте

На Первомайском проспекте Рязани вечером 8 сентября случилось смертельное ДТП. Ранее видео с места происшествия публиковали в соцсетях. Очевидцы сообщали о гибели байкера.

Пресс-служба регионального УМВД России подтвердила гибель мотоциклиста. Сообщается, что ДТП произошло примерно в 21:20, вблизи дома №21/24. За рулем мотоцикла «Сузуки» был 33-летний мужчина. С ним столкнулся автомобиль «Хендай Солярис», которым управлял 28-летний рязанец. Мотоциклист скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.