Рязанские полицейские депортировали из страны пять иностранцев-нарушителей

Сотрудники Управления МВД России по Рязанской области полиции депортировали иностранных граждан, которце нарушили законы РФ. Уроженцы стран ближнего зарубежья проживали в Центре временного содержания, сообщили в пресс-службе Управления.

Выдворению подлежали три человека, которых осудили за пересечение границы, кражи, умышленное повреждение имущества и нарушение неприкосновенности жилища. Их пребывание на территории России признано нежелательным.

Принудительному выдворению подверглись два выхода из Средней Азии, уличенные полицейскими в нарушениях миграционного законодательства.