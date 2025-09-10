Среда, 10 сентября, 2025
Рязань
Медицина

Рязанские онкологи спасли пациента с опухолью щитовидной железы

Анастасия Мериакри
Freepik AI

Рязанские онкологи спасли пациента с опухолью щитовидной железы. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

Врачи рязанской онкологической поликлиники провели УЗИ. Выяснилось, что у мужчины 40 лет опухоль щитовидной железы. Биопсия показала ее злокачественность.

Провели онкологический консилиум. Пациента направили в отделение опухолей головы и шеи ОКОД на оперативное вмешательство трансоральным эндоскопическим доступом, т. е. удаление щитовидной железы через рот.

Проведенная операция является альтернативой стандартному хирургическому вмешательству. Отмечается, что она подходит не всем пациентам и имеет свои показания. При этом существует ряд преимуществ: это низкая кровопотеря, отсутствие разреза на шее, минимальная травматичность и активизация в тот же день.

По словам медиков, операция прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, за ним наблюдают врачи-онкологи.

Ранее в Рязани спасли жизнь мужчине с острейшей фазой ишемического инсульта. На фоне гипертонической болезни и сахарного диабета у мужчины резко ухудшилось самочувствие: появилась слабость в руке, онемение лица и нарушение речи.

