Рязанские экологи перечислили места, где можно утилизировать ёлку

Рязанские экологи назвали места, где можно утилизировать ёлку. Список опубликован в группе RECYCLE_RZN.
Ёлки можно отвезти в конно-спортивный клуб «Росинант», который находится в деревне Хирино (2 км от Рязани). Ёлки принимает ферма сельскохозяйственных животных в Истобниках (Рыбновский район).
В списке мест также значатся:
- ферма-минизоопарк сельскохозяйственных животных в Алексанове;
- конно-спортивный клуб «Алекановский» в Агро-Пустыни;
- конный клуб «Рязанский табунок» (посёлок Ласковский);
- частный конный клуб в Сумбулове;
- частный конный клуб «Вожская застава» (Рыбновский район).
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram