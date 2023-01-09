Понедельник, 9 января, 2023
7info7

Рязанские экологи перечислили места, где можно утилизировать ёлку

На главнуюНовости Рязани

Рязанские экологи назвали места, где можно утилизировать ёлку. Список опубликован в группе RECYCLE_RZN.

Ёлки можно отвезти в конно-спортивный клуб «Росинант», который находится в деревне Хирино (2 км от Рязани). Ёлки принимает ферма сельскохозяйственных животных в Истобниках (Рыбновский район).

В списке мест также значатся:

  • ферма-минизоопарк сельскохозяйственных животных в Алексанове;
  • конно-спортивный клуб «Алекановский» в Агро-Пустыни;
  • конный клуб «Рязанский табунок» (посёлок Ласковский);
  • частный конный клуб в Сумбулове;
  • частный конный клуб «Вожская застава» (Рыбновский район).

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/