Рязанские экологи перечислили места, где можно утилизировать ёлку

Рязанские экологи назвали места, где можно утилизировать ёлку. Список опубликован в группе RECYCLE_RZN.

Ёлки можно отвезти в конно-спортивный клуб «Росинант», который находится в деревне Хирино (2 км от Рязани). Ёлки принимает ферма сельскохозяйственных животных в Истобниках (Рыбновский район).

В списке мест также значатся:

ферма-минизоопарк сельскохозяйственных животных в Алексанове;

конно-спортивный клуб «Алекановский» в Агро-Пустыни;

конный клуб «Рязанский табунок» (посёлок Ласковский);

частный конный клуб в Сумбулове;

частный конный клуб «Вожская застава» (Рыбновский район).