Рязанские яблоки проверили на наличие пестицидов. Результаты публикует Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В августе 2025 года сотрудники Управления произвели отбор проб яблок в одном из хозяйств Рязанской области. Отобранные яблоки были направлены на исследование в Тульский филиал «ВНИИЗЖ» для определения содержания пестицидов в продукции.

По результатам исследований рязанские яблоки признаны безопасными. Отсутствие опасных уровней пестицидов в яблоках подтверждает, что рязанцы могут с уверенностью покупать местные яблоки, зная, что они безопасны и полезны для здоровья.