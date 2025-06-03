Рязанские аграрии получили 945 млн рублей поддержки государства

Сельхозтоваропроизводителям Рязанской области перечислены субсидии по семи направлениям: на поддержку производства зерна, картофеля, овощей открытого и защищенного грунта, производства и переработки молока, на поддержку племенного животноводства, на страхование урожая. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Агропредприятия и фермеры региона на сегодня получили в сумме 945 млн рублей, в том числе 831 млн рублей федеральных средств. Доведение субсидий из федерального бюджета до аграриев в Рязанской области составляет 59% от установленного лимита на 2025 год, что значительно превышает показатель в среднем по России – 46%. По сравнению с прошлым годом процесс перечисления средств идёт в Рязанской области с опережением более чем на месяц.

В июне до аграриев планируют довести субсидии на реализацию проектов мелиорации: возвращение в оборот ранее заброшенных земель и известкование кислых почв.

Государственная поддержка рязанским аграриям оказывается по 40 направлениям, в 2025 году на это будет направлено не менее 2,3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,5 млрд рублей, областного – 0,8 млрд рублей.

Помимо субсидий ещё более 1 млрд рублей предусмотрено на строительство социальных объектов и инженерной инфраструктуры по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Кроме того, с начала 2025 года рязанским аграриям Минсельхоз России одобрил льготные кредиты на общую сумму 6 млрд рублей.