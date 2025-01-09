Рязанская область вошла в список наиболее востребованных мест для туристов в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Поток туристов в России увеличился почти на 11% по сравнению с годом ранее. Рязанскую область в 2024 году посетило на 46,5% туристов больше, чем в 2023 году.

Вместе с Рязанской областью у туристов заметно вырос спрос на поездки в Республику Тыва (выше на 64,8%) и Чеченскую Республику (плюс 58,8%). Высокие показатели наблюдаются в Ростовской, Ульяновской, Смоленской, Омской, Оренбургской и Томской областях.

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Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул, что в стране улучшаются условия для путешествий. Благодаря чему в 2024 году у иностранных туристов повысился интерес к России.