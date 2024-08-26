Рязанская область станет кузницей кадров для беспилотной авиации

В этом году Рязанский регион стал пилотным по реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в сфере образования. Об этом сообщается на сайте правительства.

В рамках проекта 18 образовательных организаций региона получили оборудование для производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). На базе Рязанского колледжа электроники был создан центр практической подготовки, оснащенный полетными зонами, и запущена новая образовательная программа «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». В образовательные программы колледжа также включены профессиональные модули «Ремонт и обслуживание БАС», «Оператор БПЛА» и «Программирование БАС». В настоящее время ведутся переговоры с двумя работодателями, ООО «Аэротек» и ООО «Спектроника», для организации образовательной деятельности и производства беспилотных летательных аппаратов.

Павел Малков, выступая на открытии центра, отметил значимость нового направления: «В колледжах, школах появилось новое направление – будут обучать работе на беспилотниках. Мы одни из первых в стране внедряем эти программы в таком масштабном формате при поддержке федерального центра. Очень перспективное направление, которое, во-первых, просто интересно детям, а во-вторых, очень востребовано на рынке труда. Это программы, которые мы будем только расширять, и ряд других смежных направлений, которые сейчас тоже интересны и востребованы».

Основной целью проекта является подготовка высококвалифицированных специалистов, готовых к работе с новейшими технологиями в области БАС. Включение новых образовательных модулей и создание специализированных центров практической подготовки не только повысит уровень образования, но и способствует повышению интереса молодежи к техническим профессиям. Поддержка федерального центра и сотрудничество с ведущими работодателями обеспечит выпускникам перспективные рабочие места и возможность дальнейшего профессионального роста.