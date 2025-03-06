Рязанская область получит 584 млн рублей на инфраструктурные проекты

Рязанская область получит 584 миллиона рублей на реализацию инфраструктурных проектов. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своём телеграм-канале.

Средства выделены в рамках казначейских инфраструктурных кредитов, одобренных Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Финансирование направят на завершение строительства:

школы на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский»;

детского сада на 224 места в районе ЖК «Метропарк»;

детского сада на 115 мест в городе Рыбное.

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Дополнительное финансирование позволит сдать все три объекта уже в 2025 году. Губернатор поблагодарил коллег и председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова за поддержку региона в создании социальной инфраструктуры в новых микрорайонах.