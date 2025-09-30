Рязанская область полностью переходит на электронные повестки в осенний призыв

С 1 октября 2025 года в Рязанской области призывникам для прохождения срочной службы будут выдаваться только электронные повестки. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

Рязанская область вошла в число пилотных регионов (наряду с Москвой, Республикой Марий Эл и Сахалинской областью), где осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учёта».

По словам представителя Генштаба, для граждан в Рязанской области повестки будут направляться исключительно в электронном виде.

Ключевые особенности нового механизма вручения повесток

Электронная повестка считается вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в общедоступном реестре направленных повесток.

В случае неявки по повестке без уважительной причины, по истечении 20 календарных дней к гражданину будут применены временные ограничительные меры.

Временные ограничения снимаются сразу после явки гражданина в военный комиссариат.

Уведомления о направлении повестки, а также о применении и отмене ограничительных мер, будут приходить призывникам в личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»).

Граждане Рязанской области могут ознакомиться с информацией о себе, повестках и ограничениях, получив выписку в личном кабинете реестра повесток, доступном по адресу «реестрповесток.рф». Через портал «Госуслуги» также можно обратиться в военкомат для изменения сведений в реестре воинского учёта.

Призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Срок службы остается неизменным — он составит один год.