Рязанская область и Беларусь обсуждают совместные проекты в высоких технологиях

30 октября губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с Послом Республики Беларусь в России Александром Рогожником. Основной темой встречи стали вопросы расширения социально-экономического сотрудничества и взаимного товарооборота между Рязанской областью и Беларусью.

Павел Малков подчеркнул, что Беларусь на протяжении многих лет остаётся важным стратегическим партнёром региона, обеспечивая поставки промышленного оборудования, продуктов питания, мебели и бумаги. В свою очередь, Рязанская область экспортирует в Беларусь изоляционные материалы, изделия из металла, нефтепродукты и продукцию из кожи.

Губернатор отметил, что в текущих условиях особенно важно укреплять сотрудничество, которое охватывает ключевые направления — от беспилотных летательных аппаратов до биомедицины и радиоэлектроники. Одной из перспективных инициатив стало соглашение между Национальной Академией наук Беларуси и «Аэрокосмической инновационной долиной» в Рязани. Павел Малков выразил намерение активно развивать совместные проекты, включая создание международных промышленных кластеров по производству беспилотников.

Посол Республики Беларусь Александр Рогожник высоко оценил темпы роста взаимного товарооборота и подчеркнул успехи Рязанской области в продвижении белорусских товаров на российском рынке. Посол сообщил, что в регионе будет создан мультибрендовый центр, представляющий белорусскую машиностроительную продукцию.

В завершение визита Павел Малков и Александр Рогожник возложили цветы к Мемориалу на площади Победы в честь памяти воинов Великой Отечественной войны и посетили Рязанскую ВДНХ, где ознакомились с экспозицией Центра развития народных художественных промыслов «Резиденция традиций».