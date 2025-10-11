Суббота, 11 октября, 2025
Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

Анастасия Мериакри
Фото:https://vk.com/wall-55157869_1278547

Рязанка Виктория Захарова принимает участие в вокальном телевизионном шоу «Голос. Дети» (6+). Ее педагог по вокалу — Лейла Никитина.

Воспитанница рязанского дворца детского творчества впечатлила всех наставников своим исполнением песни Селин Дион «My Heart Will Go On». Эта композиция, ставшая главной музыкальной темой фильма «Титаник» 1997 года, изначально задумывалась Джеймсом Хорнером как инструментальная пьеса. Она завоевала множество наград, включая «Оскар», «Золотой глобус» и четыре премии «Грэмми». Песня возглавила музыкальные чарты более чем в 20 странах.

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Рязанка выбрала команду Аиды Гарифуллиной.

Посмотреть выступление Виктории можно по ссылке: 1tv.ru/-/kdanbj.

