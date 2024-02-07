Рязанка стала героиней программы «Мужское и женское» на Первом канале

Во вторник, 6 февраля, в эфир Первого канала вышел очередной выпуск программы «Мужское и женское». Героиней стала многодетная мама из Рязани.

Программа называется «Киберпопрошайка». Многодетная рязанка просит помощь в интернете, получает деньги от неравнодушных людей.

У женщины трое маленьких детей. В передаче показано, что живут они не в лучших условиях.

После выхода программы провести проверку поручил руководитель Следкома Александр Бастрыкин. По информации ведомства, нахождение детей в таких условиях может представлять опасность для их жизни и здоровья.