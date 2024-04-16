Рязанка показала крест, с которым её дед прошёл свой боевой путь

В Рязанской области продолжается акция «Свидетели поры огневой», которую информационное агентство 7info приурочило к наступающему Дню Победы. Также проект реализуется в рамках Года Семьи, объявленного в Российской Федерации. Мы предложили жителям региона рассказать о реликвиях, которые в их семьях хранят память о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также трудившихся в тылу.

Публикуем ещё одну историю, которую прислала нашей редакции рязанка Татьяна Самохина. Она рассказала о своём дедушке Семёне Ивановиче Марченкове и необычной реликвии, с которой он прошёл свой фронтовой путь и которую теперь бережно хранят его потомки.

Мой дед, гвардии сержант Семён Иванович Марченков ушёл на фронт добровольцем в начале 1942 года. Воевал в гвардейских авиационных частях войск 2-го Белорусского фронта в должности авиационного механика. Прошёл всю войну. Принимал непосредственное участие в героической обороне Ленинграда и прорыве его блокады, героическом штурме и взятии Кенигсберга. После Победы продолжил военную службу в составе Северной группы войск. В январе 1947 года был демобилизован из армии и вернулся домой.

За проявленные мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками дед был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга».

Военные снимки Семёна Ивановича Марченкова

Все награды деда бережно хранятся. Ведь они — не только напоминают нам о дедушке, но и являются частью исторического прошлого нашей большой страны.

Но помимо наград, есть ещё одна вещь, которая стала практически семейной реликвией — это крест, найденный Семёном Ивановичем во время одного из привалов. Дед не любил рассказывать о войне. Иногда, в ночной тишине, он мог поделиться воспоминаниями со своей женой, нашей бабушкой. И уже она рассказывала нам, внукам, о боевом прошлом нашего деда.

И, конечно же, нас не могла не заинтересовать история появления в нашей семье медного креста, который дед берег, как зеницу ока. Бабушка рассказала, что на одной из баз, где служил дед, были размещены сразу несколько авиационных эскадрилий. Во время обеда лётчики общались, рассказывали интересные истории. Один из лётчиков поведал, что со всех боевых вылетов он всегда возвращается на аэродром целым и невредимым. Порой — самолет в решето, но в двигатель не попал ни один снаряд, и на нём самом — ни царапины. Естественно, товарищи начали расспрашивать его — в чём причина такой удачливости. Выяснилось, что лётчик все время носит с собой нательный крест, никогда не расстается с ним и верит, что именно он его защищает.

Перед вылетом мой дед увидел, как этот летчик что-то ищет в поле. А искал он тот самый крест, выпавший из кармана. К сожалению, лётчику пришлось улететь без креста, он его так и не нашёл. А спустя время этот крест нашел в траве мой дед и не смог отставить лежать его в поле. Больше Семену Ивановичу не довелось встретиться с хозяином креста. И талисман остался у деда.

Не знаю, связано это или нет, но дед прошёл практически всю войну без серьёзных ранений. Только при героическом штурме и взятии Кенигсберга дед был тяжело ранен, после излечения в госпитале направлен в 845 гвардейский Краснознамённый истребительный авиационный полк 269 гвардейской истребительной авиационной дивизии, в котором закончил войну.

А крест оказался очень интересным и необычным. Хранимая в нашей семье реликвия — это киотный крест староверов. А конкретнее — металлический наперсный, который использовали для ношения на груди.

Вот такая смесь памяти, истории и религии. А для нашей семьи — небольшая веха, связанная с военным прошлым деда.

Примите участие в акции и вы! До 30 апреля присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой. Самые интересные материалы войдут в презентацию в рамках городского праздника, который накануне Дня Победы, 7 мая, пройдёт в Рязани.