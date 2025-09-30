Рязанец Максим Папенков и его команда создают мозг и нервную систему современных летательных аппаратов

Сетевое издание 7info даёт старт проекту «Интерактивная карта молодых ученых и специалистов Рязанской области». В рамках проекта мы познакомим вас с жителями нашего региона, которые профессионально занимаются наукой, работают в вузах, строят карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Но что объединяет рязанцев, выбравших делом жизни технические и гуманитарные, точные и естественные науки? Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. И мы подробно расскажем вам об этих людях и их научных открытиях.

Разработка программно-аппаратных комплексов — звучит широко и немного абстрактно. Но что, если за этими словами скрывается мир авионики, где каждая строчка кода и каждая микросхема является шагом к созданию чего-то нового? Именно этим вопросом когда-то задался Максим Папенков, директор и главный конструктор компании «СПУТНИК-РЕД», резидента «Аэрокосмической инновационной долины».

В мире, где технологии развиваются стремительно, его команда создаёт мозг и нервную систему современных летательных аппаратов. Молодой специалист поделился с нами, как любовь к разбору видеомагнитофонов в детстве превращается будущую профессию, с чего начинался путь и каково это — создавать технологии завтрашнего дня уже сегодня.

– Максим, давайте начнем с самого начала. Чем конкретно вы занимаетесь в вашей компании? Объясните суть вашего научного направления так, чтобы было понятно неспециалисту.

– Мы занимаемся разработкой программно-аппаратных комплексов. Сейчас упор идёт в основном на авионику: это электроника, которая ставится в различные летательные аппараты, от совсем маленьких самолётиков до самолётиков побольше.

Здесь я являюсь главным конструктором и директором по совместительству, помимо этого неделю назад закончил аспирантуру в Рязанском государственном радиотехническом университете. Через год буду там же защищать кандидатскую.

– А что зажгло в вас искру интереса к науке?

– С детства любил раскручивать и собирать обратно какие-нибудь телевизоры, видеомагнитофоны, был любознательным, так сказать. Поэтому выбрать, в какой вуз поступить, было несложно. РГРТУ всегда был престижным вузом для получения технических специальностей и остаётся таковым сейчас.

На первом курсе было «погружение»: я знакомился с архитектурой высшего образования и с наукой. А на втором курсе уже начал участвовать в конкурсах технического творчества, создавал свои небольшие разработки, самоделки, так всё и закрутилось.

– Как ваше увлечение превращалось в осознанный выбор? Расскажите о каком-нибудь переломном моменте, когда вы поняли: «Это точно моё!»

– Это уже, наверное, года через два, под конец третьего курса, когда я начал активно взаимодействовать с кафедрой, на которой учился. Меня начали погружать во внутренние разработки, я выполнял какие-то несложные задачи. И вот, в конце третьего курса понял, что мне это очень сильно нравится, что разрабатывать электронику, придумывать что-то новое в данной сфере — это моё.

В 2019 году (четвёртый курс) мы с другом, который тоже учился и работал на кафедре, создали компанию. Спустя шесть лет выросли до средних размеров конструкторского бюро, где работает десять технических специалистов. В своей сфере мы стоим на первых местах научно-технического прогресса.

То, что мы сейчас тут делаем, разрабатываем, придумываем — востребовано не только в стране, но и в мире.

– Что конкретно вас привлекает в вашей работе?

– На самом деле, много времени уходит на административную работу, связанную с документацией. Скучаю по временам, когда целый день мог сидеть, разрабатывать схемотехнику или топологию печатных плат.

Довольно медитативная штука: приходишь с утра, начинаешь вливаться, и через час-два работы время начинает лететь незаметно. Погружаешься в процесс, голова «отключается», и ты полностью сосредотачиваешься на проекте, не смотришь ни влево, ни вправо, и копаешься до тех пор, пока не достигнешь результата. Вот это, наверное, больше всего и привлекает.

– С какими основными трудностями, помимо бумажной волокиты, вы сейчас сталкиваетесь?

– Мы выросли до этапа активной работы с крупными структурами, которые, в силу своей монументальности, довольно неповоротливы. Иногда, когда требуется оперативная реакция от этих структур, мы её не получаем, что тормозит процесс. Бюрократия неизбежна и создаёт определённые проблемы. Тем не менее, не могу не отметить, что для разработчиков сейчас появилось гораздо больше возможностей, чем было 10 лет назад.

– Каких самых значимых результатов вам и вашей команде удалось достичь за последнее время?

– Я считаю, что самый крупный показатель на данный момент — это то, что в конце 2024 года мы получили финансовую поддержку нашего внутреннего проекта, причём довольно серьёзную. В октябре этот проект заканчивается. Очень приятно, что продукт получает большой отклик на рынке потребителей.

И не менее приятно, когда на выставках отдельно выделяют нашу разработку, когда подходят люди, которые в дальнейшем планируют ею пользоваться, оставляют свои контакты и просят связаться после выхода тиража.

– Расскажите подробнее про этот проект. В чем заключается его смысл?

– Сейчас мы разрабатываем автопилот для беспилотной техники различных конструкций. Его уникальность в том, что мы устанавливаем туда довольно продвинутую инерциальную навигационную систему. Это сейчас довольно большая проблема в сфере робототехники из-за того, что спутниковая связь и навигация работают со скрипами. Так что эта инновация поможет сгладить какие-то пробуксовки в их работе.

– Что из того, что вы сделали, вызывает у вас наибольшую личную гордость?

– Я горжусь своим коллективом, у нас собралась довольно серьезная команда. И особенно тем, что эти люди доверились мне и работают вместе со мной над нашими общими проектами.

Еще одна причина гордости в том, что конкретно наш коллектив в Рязани (а это не какой-то огромный мегаполис) разрабатывает проекты, которые стоят наряду с проектами мировыми.

– А как вы думаете, как проекты, которые вы создаете, помогают развиваться нашему региону?

– Тут на самом деле все просто. Начиная с того, что мы своими разработками нарабатываем необходимую научно-технологическую базу, которая потом пойдет в тот же самый радиотехнический университет, и студенты будут получать более актуальные знания. И заканчивая различными социальными плюсами для региона, такими как создание новых рабочих мест и привлечение денег из других регионов (идут разговоры о том, что что-то будет уходить на экспорт).

– Перед началом нашего интервью вы сказали, что не считаете себя ученым, а к кому же вы тогда себя относите?

– Наверное, в большей степени изобретатель. Тоже громкое слово, но, на мой взгляд, оно все же ближе.

– Что вы посоветовали бы школьникам и студентам, которые мечтают связать жизнь с техникой и наукой?

– Когда я был школьником, радиокружков у нас либо не было, либо их было очень сложно найти. Сейчас и для школьников, и для студентов реализованы меры поддержки, чтобы развивать технические таланты.

Поэтому нужно внимательно смотреть по сторонам, когда есть возможность. Пока учитесь в школе и в университете, нужно пробовать создавать что-то новое самим, а еще заводить интересных знакомых, с которыми можно будет создать что-то новое вместе. Не закрывайтесь от мира, постарайтесь его изучить.

– Ну и последний вопрос, как вы видите будущее вашего направления через 5−10 лет?

– Я надеюсь, что через 5-10 лет мы вырастем до большого конструкторского бюро, а наш коллектив увеличится в несколько раз.

