Рязанец Максим Папенков и его команда создают мозг и нервную систему современных летательных аппаратов

Сетевое издание 7info даёт старт проекту «Интерактивная карта молодых ученых и специалистов Рязанской области». В рамках проекта мы познакомим вас с жителями нашего региона, которые профессионально занимаются наукой, работают в вузах, строят карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Но что объединяет рязанцев, выбравших делом жизни технические и гуманитарные, точные и естественные науки? Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. И мы подробно расскажем вам об этих людях и их научных открытиях.
Разработка программно-аппаратных комплексов — звучит широко и немного абстрактно. Но что, если за этими словами скрывается мир авионики, где каждая строчка кода и каждая микросхема является шагом к созданию чего-то нового? Именно этим вопросом когда-то задался Максим Папенков, директор и главный конструктор компании «СПУТНИК-РЕД», резидента «Аэрокосмической инновационной долины».
В мире, где технологии развиваются стремительно, его команда создаёт мозг и нервную систему современных летательных аппаратов. Молодой специалист поделился с нами, как любовь к разбору видеомагнитофонов в детстве превращается будущую профессию, с чего начинался путь и каково это — создавать технологии завтрашнего дня уже сегодня.
– Максим, давайте начнем с самого начала. Чем конкретно вы занимаетесь в вашей компании? Объясните суть вашего научного направления так, чтобы было понятно неспециалисту.
– Мы занимаемся разработкой программно-аппаратных комплексов. Сейчас упор идёт в основном на авионику: это электроника, которая ставится в различные летательные аппараты, от совсем маленьких самолётиков до самолётиков побольше.
Здесь я являюсь главным конструктором и директором по совместительству, помимо этого неделю назад закончил аспирантуру в Рязанском государственном радиотехническом университете. Через год буду там же защищать кандидатскую.
– А что зажгло в вас искру интереса к науке?
– С детства любил раскручивать и собирать обратно какие-нибудь телевизоры, видеомагнитофоны, был любознательным, так сказать. Поэтому выбрать, в какой вуз поступить, было несложно. РГРТУ всегда был престижным вузом для получения технических специальностей и остаётся таковым сейчас.
– Как ваше увлечение превращалось в осознанный выбор? Расскажите о каком-нибудь переломном моменте, когда вы поняли: «Это точно моё!»
– Это уже, наверное, года через два, под конец третьего курса, когда я начал активно взаимодействовать с кафедрой, на которой учился. Меня начали погружать во внутренние разработки, я выполнял какие-то несложные задачи. И вот, в конце третьего курса понял, что мне это очень сильно нравится, что разрабатывать электронику, придумывать что-то новое в данной сфере — это моё.
В 2019 году (четвёртый курс) мы с другом, который тоже учился и работал на кафедре, создали компанию. Спустя шесть лет выросли до средних размеров конструкторского бюро, где работает десять технических специалистов. В своей сфере мы стоим на первых местах научно-технического прогресса.
– Что конкретно вас привлекает в вашей работе?
– На самом деле, много времени уходит на административную работу, связанную с документацией. Скучаю по временам, когда целый день мог сидеть, разрабатывать схемотехнику или топологию печатных плат.
– С какими основными трудностями, помимо бумажной волокиты, вы сейчас сталкиваетесь?
– Мы выросли до этапа активной работы с крупными структурами, которые, в силу своей монументальности, довольно неповоротливы. Иногда, когда требуется оперативная реакция от этих структур, мы её не получаем, что тормозит процесс. Бюрократия неизбежна и создаёт определённые проблемы. Тем не менее, не могу не отметить, что для разработчиков сейчас появилось гораздо больше возможностей, чем было 10 лет назад.
– Каких самых значимых результатов вам и вашей команде удалось достичь за последнее время?
– Я считаю, что самый крупный показатель на данный момент — это то, что в конце 2024 года мы получили финансовую поддержку нашего внутреннего проекта, причём довольно серьёзную. В октябре этот проект заканчивается. Очень приятно, что продукт получает большой отклик на рынке потребителей.
– Расскажите подробнее про этот проект. В чем заключается его смысл?
– Сейчас мы разрабатываем автопилот для беспилотной техники различных конструкций. Его уникальность в том, что мы устанавливаем туда довольно продвинутую инерциальную навигационную систему. Это сейчас довольно большая проблема в сфере робототехники из-за того, что спутниковая связь и навигация работают со скрипами. Так что эта инновация поможет сгладить какие-то пробуксовки в их работе.
– Что из того, что вы сделали, вызывает у вас наибольшую личную гордость?
– Я горжусь своим коллективом, у нас собралась довольно серьезная команда. И особенно тем, что эти люди доверились мне и работают вместе со мной над нашими общими проектами.
Еще одна причина гордости в том, что конкретно наш коллектив в Рязани (а это не какой-то огромный мегаполис) разрабатывает проекты, которые стоят наряду с проектами мировыми.
– А как вы думаете, как проекты, которые вы создаете, помогают развиваться нашему региону?
– Тут на самом деле все просто. Начиная с того, что мы своими разработками нарабатываем необходимую научно-технологическую базу, которая потом пойдет в тот же самый радиотехнический университет, и студенты будут получать более актуальные знания. И заканчивая различными социальными плюсами для региона, такими как создание новых рабочих мест и привлечение денег из других регионов (идут разговоры о том, что что-то будет уходить на экспорт).
– Перед началом нашего интервью вы сказали, что не считаете себя ученым, а к кому же вы тогда себя относите?
– Наверное, в большей степени изобретатель. Тоже громкое слово, но, на мой взгляд, оно все же ближе.
– Что вы посоветовали бы школьникам и студентам, которые мечтают связать жизнь с техникой и наукой?
– Когда я был школьником, радиокружков у нас либо не было, либо их было очень сложно найти. Сейчас и для школьников, и для студентов реализованы меры поддержки, чтобы развивать технические таланты.
– Ну и последний вопрос, как вы видите будущее вашего направления через 5−10 лет?
– Я надеюсь, что через 5-10 лет мы вырастем до большого конструкторского бюро, а наш коллектив увеличится в несколько раз.
Олеся Чугунова
