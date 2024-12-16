Рязанец 18 лет ограбил ломбард в Сочи

Житель Рязани украл велосипед и ограбил ломбард в центре города Сочи. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта.

Гость города-курорта взял чужой велосипед на улице Конституции СССР, накатавшись, бросил. В ломбарде 18-летний рязанец попросил продавца передать ему планшет, чтобы проверить его работоспособность. Когда гаджет оказался в руках молодого человека, он ушел с ним. Как выяснилось позже, обменяв его на сотовый телефон.

Рязанца задержали, сейчас он находится под стражей. На него возбудили два уголовных дела по статье «грабеж».