Рязанцы предложили освободить ветеранов боевых действий от транспортного налога

Многие из них прошли Афганистан и Чечню, локальные конфликты. Обсудили действующие меры поддержки, в том числе вопросы социального и медицинского обслуживания.

За плечами большинства участников встречи — «горячие точки» и миротворческие миссии, важнейшие события в истории страны. Сегодня, во время проведения СВО, их опыт особенно важен и нужен. Благодарен каждому за активную жизненную позицию, участие в общественной работе и патриотическом воспитании молодёжи.

Прозвучало предложение об освобождении ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога.

Полностью поддерживаю эту инициативу. Обязательно внесём её на рассмотрение в Рязанскую областную Думу.

Также проработаем законопроект об установлении 1 июля официальной праздничной даты — Дня ветерана боевых действий. Поручил подготовить документы как для региона, так и для обращения на федеральный уровень.

Ещё одно поручение по итогам встречи — обустройство остановки общественного транспорта у госпиталя ветеранов войн в посёлке Солотча. Считаю, что здесь также необходимо создать парковочные места и пешеходный переход.