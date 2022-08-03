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Рязанцы предложили освободить ветеранов боевых действий от транспортного налога

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков встретился с руководителями ветеранских общественных организаций. Об этом политик написал ВКонтакте. 

Многие из них прошли Афганистан и Чечню, локальные конфликты. Обсудили действующие меры поддержки, в том числе вопросы социального и медицинского обслуживания.

За плечами большинства участников встречи — «горячие точки» и миротворческие миссии, важнейшие события в истории страны. Сегодня, во время проведения СВО, их опыт особенно важен и нужен. Благодарен каждому за активную жизненную позицию, участие в общественной работе и патриотическом воспитании молодёжи.

Прозвучало предложение об освобождении ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога.

Полностью поддерживаю эту инициативу. Обязательно внесём её на рассмотрение в Рязанскую областную Думу.

Также проработаем законопроект об установлении 1 июля официальной праздничной даты — Дня ветерана боевых действий. Поручил подготовить документы как для региона, так и для обращения на федеральный уровень.

Ещё одно поручение по итогам встречи — обустройство остановки общественного транспорта у госпиталя ветеранов войн в посёлке Солотча. Считаю, что здесь также необходимо создать парковочные места и пешеходный переход.

Рязанцы предложили освободить ветеранов боевых действий от транспортного налога
Рязанцы предложили освободить ветеранов боевых действий от транспортного налога
Рязанцы предложили освободить ветеранов боевых действий от транспортного налога
Рязанцы предложили освободить ветеранов боевых действий от транспортного налога
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