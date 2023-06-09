Рязанцы пожаловались на жуткий запах в Дашково-Песочне

Вечером в четверг, 8 июня, жители Рязани вновь пожаловались на жуткий запах в Дашково-Песочне. Соответствующие посты появились в социальных сетях.

— Дашки, запах жуть… — заявил подписчик группы Rzn life l Рязань l Рзн лайф.

Жалобы на вонь в Рязани поступают второй день подряд.