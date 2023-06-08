Четверг, 8 июня, 2023
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Рязанцы вновь пожаловались на ночную вонь в городе

7info

Жители Рязани утром 8 июня пожаловались на ночную вонь в городе. Соответствующий пост опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

— Сегодня ночью снова облако едкой вони накрыло Рязань, — говорится в сообщении. — Хочется кричать уже. Остановитесь! Хватит травить народ, вам это вернётся рано или поздно бумерангом.

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