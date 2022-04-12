Рязанцы пожаловались на открытый люк в Дашково-Песочне

Рязанцы пожаловались на открытый канализационный люк в Дашково-Песочне. Информация о нём появилась 12 апреля в паблике RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.
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Автор поста указал адрес, где было сделано фото, — 1-й Бульварный проезд.
Рязанцы пожаловались на открытый канализационный люк в Дашково-Песочне. Информация о нём появилась 12 апреля в паблике RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.
Автор поста указал адрес, где было сделано фото, — 1-й Бульварный проезд.
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