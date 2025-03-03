Рязанцы пожаловались на качество водопроводной воды. Сообщения появились в соцсетях.

Жители города жалуются на «желтый» цвет воды. Также рязанцы замечали, что вода пахнет рыбой, у некоторых горожан запах воды ассоциируется с лекарственными препаратами.

Представители «Рязанского водоканала» ответили, что вода соответствует всем нормам: «подвергается необходимой обработке и только после этого поступает в распределительную сеть для потребления». «Рыбный» запах может свидетельствовать о том, что в доме пора промыть внутридомовые сети.

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Промывание входит в список обязанностей управляющей компании дома.