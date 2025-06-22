Рязанцы потратили около 3 млрд рублей на бытовые услуги с начала 2025 года

С января по апрель 2025 года рязанцы потратили 2,8 млрд рублей на различные виды бытовых услуг. Это на 3% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает Рязаньстат.

На ремонт и техобслуживание автотранспорта рязанцы потратили 40% от указанной суммы, 20% денег ушло на услуги парикмахеров и косметологов, 11% — на ремонтно-строительные работы. По 3,5% рязанцы отдали на ремонт бытовой техники, услуги бань и саун, а также ремонт мебели.

По объему предоставленных услуг чуть более половины приходится на долю малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, четверть — на долю самозанятых.