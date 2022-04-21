Рязанцы получат награды к Дню радио

Сайт газеты «Рязанские ведомости» опубликовал распоряжение губернатора о наградах рязанцам в связи с Днём радио.

За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем радио, праздником работников всех отраслей связи:

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1) наградить памятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской»

ГУБАНОВУ Марину Анатольевну — старшего мастера Участка сборки головок громкоговорителей Акционерного Общества «Рязанский радиозавод — РУСАудио»;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Рязанской области:

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ГОРБУНОВУ Ольгу Николаевну — контролера деталей и приборов Акционерного общества «Рязанский завод металлокерамических приборов»

КОШЕЛЕВА Степана Викторовича — начальника лаборатории Акционерного общества «Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма», г. Рязань

МАСЛОВА Алексея Васильевича — инженера-программиста службы по разработке и внедрению инновационных продуктов Акционерного общества «Рязанский Радиозавод»;

3) объявить благодарность Губернатора Рязанской области

КОМАРОВУ Михаилу Юрьевичу — инженеру-радиоэлектронщику 2 категории Публичного акционерного общества завод «Красное знамя», г. Рязань;

4) наградить ценными подарками Губернатора Рязанской области:

ПЕТКЕВИЧА Игоря Станиславовича — ведущего инженера по подготовке производства Центра по ремонту и сервисному обслуживанию — 1 (Производство 1) Акционерного общества «Рязанское производственно-техническое предприятие «Гранит»

СУРАВЕНКОВА Михаила Ивановича — слесаря механосборочных работ 6 разряда цеха по сборке и монтажу аппаратных связи Акционерного общества «Рязанский Радиозавод».

За образцовое исполнение служебных обязанностей, достижение высоких показателей в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня пожарной охраны:

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Рязанской области майора внутренней службы КОРНЕЕВА Дмитрия Алексеевича — начальника караула 1 пожарно-спасательной части Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Рязанской области;

2) наградить ценными подарками Губернатора Рязанской области:

ГУРОВА Ивана Васильевича — начальника караула Филиала государственного казенного учреждения Рязанской области «Рязанская областная противопожарно-спасательная служба» пожарно-спасательной части № 37 государственной противопожарной службы по охране р. п. Сараи подполковника внутренней службы ЮДИНА Григория Анатольевича.

За активную инновационную деятельность, достигнутые трудовые успехи поощрить работников Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Плазмаинформ», г. Рязань:

1) объявить благодарность Губернатора Рязанской области

ТЮТЮЕВОЙ Ирине Викторовне — начальнику конструкторского бюро;

2) наградить ценным подарком Губернатора Рязанской области

ЗОТОВА Виктора Геннадьевича — ведущего инженера.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:

1) наградить памятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской»:

АКИМОВУ Татьяну Васильевну — главного агронома Сельскохозяйственного производственного кооператива «Колос», Сасовский район Рязанской области

ВАСИЛЬЕВУ Ирину Васильевну — консультанта территориального отдела по Кораблинскому району главного управления ЗАГС Рязанской области

ЗАЙЦЕВА Валерия Петровича — директора государственного бюджетного стационарного учреждения Рязанской области «Ухоловский психоневрологический интернат»

КОЧЕТКОВУ Александру Семеновну — старшего мастера производственного участка Общества с ограниченной ответственностью «РЯЗАНСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА»;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Рязанской области

ПАШИНИНУ Людмилу Владимировну — заведующего социально-экономическим отделом Государственного автономного учреждения Редакции областной газеты «Рязанские ведомости»;

3) объявить благодарность Губернатора Рязанской области

ОЧКИНОЙ Наталье Алексеевне — главному бухгалтеру федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Рязанской области»;

4) наградить ценными подарками Губернатора Рязанской области:

БУЗИНА Виталия Николаевича — руководителя научно-технического центра командно-штабных машин Акционерного общества «Рязанский Радиозавод»

ГОЛОМАЗДИНА Сергея Сергеевича — первого заместителя начальника государственного казенного учреждения Рязанской области «Рязанская областная противопожарно-спасательная служба»

КУЗИНА Александра Владимировича — заместителя директора государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Рязанской области».