Понедельник, 7 августа, 2023
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Рязанцы могут оплатить слуги ЖКХ на сайте КВЦ

7info

Оплачивайте услуги ЖКХ в личном кабинете на сайте МП «КВЦ» быстро, легко и удобно!

Лето продолжается… А значит, это время отдыха, поездок в деревню, на дачу, или, даже, в путешествие! Не стоит менять свои планы или беспокоиться о преждевременном возвращении в город для оплаты услуг ЖКХ — это можно сделать в личном кабинете на сайте МП «КВЦ».

Для осуществления платежа достаточно иметь смартфон или компьютер с доступом в интернет.

Онлайн-оплата — это оптимальное решение для экономии ваших сил и времени!

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