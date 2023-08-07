Рязанцы могут оплатить слуги ЖКХ на сайте КВЦ

Оплачивайте услуги ЖКХ в личном кабинете на сайте МП «КВЦ» быстро, легко и удобно!

Лето продолжается… А значит, это время отдыха, поездок в деревню, на дачу, или, даже, в путешествие! Не стоит менять свои планы или беспокоиться о преждевременном возвращении в город для оплаты услуг ЖКХ — это можно сделать в личном кабинете на сайте МП «КВЦ».

Для осуществления платежа достаточно иметь смартфон или компьютер с доступом в интернет.

Онлайн-оплата — это оптимальное решение для экономии ваших сил и времени!