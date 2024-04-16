Вторник, 16 апреля, 2024

Рязанцу провели уникальную операцию по удалению слоновости мошонки

Автор: 7info

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Изображение от stockking на Freepik

В НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина врачи провели уникальную операцию по удалению слоновости мошонки у жителя Рязани. Об этом написал «Московский комсомолец».

Отек интимного органа мужчины достиг таких размеров, что в нем поместилось 28 литров жидкости.

Неприятные симптомы стали беспокоить рязанца семь лет назад. Он обратился в НИИ, где ему диагностировали лимфедему III степени.

Слоновость — это болезненное разрастание кожи и подкожной клетчатки, которое приводит к застою лимфы и образованию отеков. В Европе это заболевание крайне редкое, чаще всего оно развивается из-за инфекций, травм или опухолей.

Специалисты провели операцию, в ходе которой не только удалили отек, но и реконструировали половой член пациента. Это позволит ему вести полноценную жизнь, что было невозможно из-за огромных размеров мошонки.

Зачастую больные слоновостью остаются один на один с этой болезнью, страдая от невозможности вести нормальную жизнь. Операция, проведенная в НИИ им. Лопаткина, даёт надежду таким пациентам.

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