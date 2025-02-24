Рязанцев приглашают на традиционные проводы зимы

Масленица-2025: рязанцев приглашают в городские парки на традиционные проводы зимы. 2 марта в 11.00 горожанам предлагают посетить праздник Масленицы в Центральном парке культуры и отдыха.

Гостей праздника ждут веселые игры и забавы для всей семьи, хороводы и танцы, анимационные программы от творческой студии «Лимонад» и Мисти-Парка, концертная программа, ярмарка крафт-мастеров. Также на празднике будут угощать блинами на любой вкус.

Прекрасное настроение своими выступлениями подарят рязанские коллективы и солисты – певица Ольга Андреева, Народный песенный ансамбль «Никулинка» под руководством заслуженного работника культуры РФ Юрия Ананьева, театр народной песни «Узорочье».

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Также с 12.00 масленичные гуляния пройдут в Лесопарке. В программе – фестиваль силового экстрима «Богатырский дух», развлекательные программы для детей и много блинов.

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