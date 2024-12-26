Рязанцев предупредили о сезонной вспышке бешенства

За 2024 год на территории Рязанской области зарегистрировано 10 случаев бешенства животных. Об этом сообщает МЧС по Рязанской области.

К неблагополучным населённым пунктам по бешенству, в которых наложен карантин, отнесли: Старожиловский, Рязанский, Михайловский, Касимовский.

Ведомство отметило, что прогноз по бешенству на декабрь остается тревожным. Сезонная вспышка бешенства угрожает диким и домашним животным в связи с появлением невакцинированных лис и других диких животных.

Также в Рязанской области есть вероятность возникновения очагов африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Сохранится рост инфекционных заболеваний.