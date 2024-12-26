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Фото: Pxhere
Медицина

Рязанцев предупредили о сезонной вспышке бешенства

Валерия Мединская

За 2024 год на территории Рязанской области зарегистрировано 10 случаев бешенства животных. Об этом сообщает МЧС по Рязанской области.

К неблагополучным населённым пунктам по бешенству, в которых наложен карантин, отнесли: Старожиловский, Рязанский, Михайловский, Касимовский. 

Ведомство отметило, что прогноз по бешенству на декабрь остается тревожным. Сезонная вспышка бешенства угрожает диким и домашним животным в связи с появлением невакцинированных лис и других диких животных. 

Также в Рязанской области есть вероятность возникновения очагов африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Сохранится рост инфекционных заболеваний. 

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