Рязанцев предупредили о распространении в области лихорадки Западного Нила. Об сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн в интервью с RT.
Вирусолог рассказал, что заболевание можно «подхватить» от укуса комаров или клещей. Вирус распространен в южных странах.
Альтштейн отметил, что в последние годы вирус начал двигаться на север, поэтому уже несколько лет его встречают в России. Виной этому смена климата. Так, лихорадку Западного Нила заметили в Волгоградской и Рязанской областях.
Пик заболевания приходится на момент размножения и распространения комаров и клещей. Как правило, высокий процент заболеваемости наблюдается во второй половине лета.
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