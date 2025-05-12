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Рязанцев предупредили о распространении в области лихорадки Западного Нила

Анастасия Мериакри

Рязанцев предупредили о распространении в области лихорадки Западного Нила. Об сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн в интервью с RT.

Вирусолог рассказал, что заболевание можно «подхватить» от укуса комаров или клещей. Вирус распространен в южных странах.

«То, что он называется вирусом Западного Нила, совсем не значит, что он именно в районе Западного Нила существует. Просто там впервые нашли, поэтому дали такое название», — объяснил эксперт.

Альтштейн отметил, что в последние годы вирус начал двигаться на север, поэтому уже несколько лет его встречают в России. Виной этому смена климата. Так, лихорадку Западного Нила заметили в Волгоградской и Рязанской областях.

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Пик заболевания приходится на момент размножения и распространения комаров и клещей. Как правило, высокий процент заболеваемости наблюдается во второй половине лета.

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