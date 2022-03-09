Рязанцев предупредили о бродячих собаках, бросающихся на детей

— Стая из шести собак, на видео попали не все. Никто не обращает внимание, ни городским властям, ни контролирующим органам, ни детектору школы почему-то нет дела, до безопасности детей. Всем зоозащитникам хочу сказать, если вы переживаете за этих собак, возьмите их к себе домой, — пишет пользователь соцсети.