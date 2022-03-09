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Среда, 9 марта, 2022

Рязанцев предупредили о бродячих собаках, бросающихся на детей

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Рязанцев предупредили о бродячих собаках, бросающихся на детей

7info

Рязанцев предупредили об опасной стаи бродячих собак, бросающихся на детей, идущих в дядьковскую школу. Пост опубликовала группа RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

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Автор сообщает, что животные гуляют рядом со зданием № 5 на 2-м Бульварном проезде.

— Стая из шести собак, на видео попали не все. Никто не обращает внимание, ни городским властям, ни контролирующим органам, ни детектору школы почему-то нет дела, до безопасности детей. Всем зоозащитникам хочу сказать, если вы переживаете за этих собак, возьмите их к себе домой, — пишет пользователь соцсети.

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