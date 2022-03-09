Рязанцев предупредили о бродячих собаках, бросающихся на детей

На главнуюНовости РязаниРязанцев предупредили о бродячих собаках, бросающихся на детей 7info09.03.2022 11:38 Рязанцев предупредили об опасной стаи бродячих собак, бросающихся на детей, идущих в дядьковскую школу. Пост опубликовала группа RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.- Реклама - Автор сообщает, что животные гуляют рядом со зданием № 5 на 2-м Бульварном проезде.— Стая из шести собак, на видео попали не все. Никто не обращает внимание, ни городским властям, ни контролирующим органам, ни детектору школы почему-то нет дела, до безопасности детей. Всем зоозащитникам хочу сказать, если вы переживаете за этих собак, возьмите их к себе домой, — пишет пользователь соцсети. Новости СМИ2 Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ruПредыдущая статьяУшёл из жизни Почетный гражданин Рязанской области Сергей Бакулин Комментарии для сайта Cackle Новости СМИ2