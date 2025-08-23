Рязанцев попросили временно не парковать автомобили около вокзала Рязань-2

Рязанцев просят временно не парковать автомобили на нескольких участках города в связи с проведением работ по благоустройству. Об этом сообщает администрация Рязани.

В связи с выполнением работ по благоустройству привокзальной площади станции Рязань-2, площади Димитрова, сквера Трудовой Доблести и Чкаловского сквера водителей Рязани просят не парковать свои автомобили на участках дорог по улице Вокзальной от пересечения с улицей Чкалова до пересечения с Первомайским проспектом, привокзальную площадь станции Рязань-2, площадь Димитрова и вдоль Чкаловского сквера. Ограничения продлятся с 00:00 22 августа до 18:00 23 августа.

Жителей города просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и не парковать автомобили на указанных участках в обозначенный период.