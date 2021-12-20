Рязанцам вновь напомнили о приближении аномальных морозов

Жителей Рязани вновь предупредили об аномальных морозах с 21 по 25 декабря. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Со вторника в регионе ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

Во время холодов возрастает риск возникновения пожаров, так как люди начинают использовать для отопления электроприборы, газ.

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На улице человек может замёрзнуть, получить различные обморожения. Особенно опасно в такие дни находится на свежем воздухе в нетрезвом состоянии.