Рязанцам рассказали о погоде на ближайшие два дня

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 20–21 августа 2025 года.

20 августа (среда).

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5–10 м/с.

Температура воздуха: ночью +8…+13 °С (в Рязани +10…+12 °С), днём +20…+25 °С (в Рязани +22…+24 °С).

21 августа (четверг).

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный 4–9 м/с, при грозе порывы до 10–15 м/с.

Температура воздуха: ночью +10…+15 °С (в Рязани +11…+13 °С), днём +21…+26 °С (в Рязани +22…+24 °С).

На реках области сохраняется режим летней межени, колебания уровней воды незначительные и разнонаправленные. Температура воды в Оке в Рязани составляет +18,6 °С.