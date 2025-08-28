Лето не хочет уходить: как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до конца августа почти на всей территории страны будет держаться аномально тёплая погода.

Жаркий август в Центральной России

По словам синоптика, в большинстве регионов столбики термометров покажут значения выше нормы. Так, в Центральном федеральном округе, включая Тверскую, Московскую, Смоленскую и Владимирскую области, температура будет на 5-7 градусов выше привычных показателей и достигнет +24…+29 °C.

На юге округа, куда входят Рязанская, Курская, Тульская, Орловская, Брянская, Белгородская и Липецкая области, будет ещё жарче: +27…+30 °C, что соответствует норме для июля.

В начале сентября тёплая погода сохранится на всей европейской части страны.

Горячий юг и Сибирь

Небывалая жара ждёт и южные регионы. В Ростовской области на выходных ожидается около +35 °C, а в Краснодарском крае — до +36 °C. Эти показатели также превышают норму на 5-7 градусов.

Аномально тёплая погода установилась и на севере Урала. Антициклон принёс туда тёплый воздух, и в Тюменской, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах воздух прогреется до +20…+27 °C, что на 7-10 градусов выше обычных значений.

Сибирь и Дальний Восток тоже не отстают. В Томской, Омской и Новосибирской областях температура составит +26…+31 °C, а в Якутии — до +27 °C. На Таймыре, в Эвенкийском и Туруханском районах Красноярского края синоптики обещают до +26 °C.