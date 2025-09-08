Рязанцам объяснили дефицит бензина АИ-95 и АИ-92 на заправках 

Жители Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова пожаловались на дефицит бензина марок АИ-95 и АИ-92 на АЗС.

Ситуацию объяснили представители Минэкономразвития Рязанской области. По их словам, в настоящее время есть высокий сезонный спрос на топливо из-за уборочной кампании и начала учебного года. Причина перебоев связаны с ограничениями мелкооптовых поставок организациями-производителями, а также логистическими сложностями доставки топлива из других регионов России.

По словам чиновников, ситуация должна стабилизироваться к концу сентября.

Отметим, что похожая ситуация была в сентябре 2024 года, рязанцы также жаловались на проблемы с покупкой топлива.