Рязанцам назвали причину запрета поворота с улицы Циолковского на улицу Электрозаводскую

В комментариях к публикации в телеграм-канале губернатора Павла Малкова рязанцы поинтересовались, почему запретили поворот с улицы Циолковского на улицу Электрозаводскую. Некоторых это нововведение не устроило.

В администрации Рязани сообщили, что левый поворот с улицы Циолковского на улицу Электрозаводскую отменили в связи с мониторингом дорожной обстановки и с учетом рекомендаций региональной Госавтоинспекции. На участке нанесли двойную сплошную разметку и установили соответствующие дорожные знаки.

«Рассчитываем, что эти меры помогут ликвидировать аварийно-опасный участок. Повернуть можно на регулируемом перекрестке с улицей Новой», — ответили представители администрации.