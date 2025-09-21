Воскресенье, 21 сентября, 2025
18.3 C
Рязань
Транспорт и дороги

Рязанцам назвали причину запрета поворота с улицы Циолковского на улицу Электрозаводскую

Анастасия Мериакри
Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/no-turn-right-sign-city_24238261.htm#fromView=search&page=1&position=3&uuid=96262702-3570-4f82-8e64-5109bb902aeb&query=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD

В комментариях к публикации в телеграм-канале губернатора Павла Малкова рязанцы поинтересовались, почему запретили поворот с улицы Циолковского на улицу Электрозаводскую. Некоторых это нововведение не устроило.

В администрации Рязани сообщили, что левый поворот с улицы Циолковского на улицу Электрозаводскую отменили в связи с мониторингом дорожной обстановки и с учетом рекомендаций региональной Госавтоинспекции. На участке нанесли двойную сплошную разметку и установили соответствующие дорожные знаки.

«Рассчитываем, что эти меры помогут ликвидировать аварийно-опасный участок. Повернуть можно на регулируемом перекрестке с улицей Новой», — ответили представители администрации.

Самые читаемые материалы

Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Экономика и бизнес

В Рязани открывается новый завод по производству медицинской продукции

Запуск производства позволит создать 150 новых рабочих мест для жителей региона.
Происшествия

В Ряжске в результате ДТП погибла 18-летняя девушка

Примерно в 20:15 по улице Новоряжская около дома №28 по предварительной информации автомобиль «Ваз 21114» совершил наезд на 18-летнюю жительницу Ряжска.
Семья и отношения

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Новости России

Эксперт объяснил, откуда у Чубайса пенсия в 450 тысяч рублей

Сейчас нет никаких юридических причин, чтобы лишить Чубайса этих выплат. Пока у него есть российское гражданство, ему обязаны платить пенсию, где бы он ни жил.

Последние новости

Происшествия

На трассе М-5 в Рязанской области загорелся автомобиль

Происшествие произошло в Спасском районе
Погода

Рязанцев ждет резкое похолодание: ученый рассказал о погоде на ближайшие дни

В понедельник, 22 сентября, рязанцам повезет с погодой последний раз – севернее региона, через Белое море, будет проходить крупный и активный циклон, он обратится к Центру России своим теплым сектором.
Общество

Губернатор Павел Малков: Вместе мы формируем культуру ответственного отношения к нашей природе

Сегодня в ходе уборки было очищено около 5 км береговой зоны рек Ока и Трубеж.
Медицина

О ситуации с первичной наркоманией в Рязанской области рассказали в минзд

Стоит отметить, что за несколько лет заболеваемость наркоманией практически не меняется, даже снижается.
Происшествия

Подросток пострадал в ДТП под Рязанью

Примерно в 15:45 на улице Советской столкнулись автомобиль Renault и Škodа
Происшествия

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы за кражу игрового оборудования в Рязанской области

Женщина купила указанные предметы для игр своих детей, чтобы установить их во дворе дома. Пока ведется ремонт придомовой территории, упаковки с оборудованием вынесли на улицу поселка.
Семья и отношения

Осенние свадьбы: Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов уходящей недели

К пожеланиям присоединились рязанцы в комментариях к публикации.
Новости России

«Срочно МРТ!»: Кологривый получил травму на съемках в Дагестане

Актер Никита Кологривый получил травму ноги на съемках в...