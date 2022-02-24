Рязанцам напомнили адреса пунктов приёма гуманитарной помощи для прибывающих из ДНР и ЛНР

Опергруппа регионального правительства информирует, что в Рязанской области продолжают работы пункты приёма гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.

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Пункты работают в четырёх районах Рязани, а также во всех районах Рязанской области.

Адреса пунктов:

Железнодорожный район: улица Дзержинского, дом 10, приёмная (кабинет 1);

Московский район: Московское шоссе, дом 18, приёмная (кабинет 1);

Октябрьский район: улица Горького, дом 1, приёмная (кабинет 40);

Советский район: улица Вознесенская, дом 51а, приёмная (кабинет 1).

График работы пунктов: ежедневно с 8.30 до 18-00.

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Также гуманитарную помощь принимают в Рязанском городском волонтёрском центре по адресу: улица Либкнехта, дом 11 (с 12.00 до 20.00).

Пункты сбора помощи принимают только новые вещи:

предметы личной гигиены,

товары по уходу за детьми;

сухое и консервированное детское питание,

одежду и обувь всех размеров, игрушки, детские канцелярские принадлежности,

детскую пластиковую посуду, постельные и душевые принадлежности, бытовую технику (электрочайники, небольшие холодильники, бытовые удлинители, микроволновки),

средства индивидуальной защиты и продукты длительного срока хранения.

Ранее стало известно, что в Рязани ищут волонтёров для помощи прибывающим из ДНР и ЛНР.