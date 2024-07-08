Рязанца обвиняют в организации незаконной миграции

В Рязани местному жителю предъявлено обвинение в организации нелегального пребывания иностранных граждан в России.

Следственный комитет России по Рязанской области сообщает, что ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в организации нелегального пребывания в стране иностранных граждан. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

По данным следствия, с июля 2022 года по апрель 2024 года обвиняемый оформлял фиктивную регистрацию в своих жилых помещениях для 90 иностранных граждан. За это он получал денежное вознаграждение. Все действия были незаконными и нарушали миграционное законодательство.

Обвиняемого задержали, сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения.

По уголовному делу идёт сбор и закрепление доказательной базы.