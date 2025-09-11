Хорошие новости для пассажиров: в Рязани скоро появятся 15 новых троллейбусов. Современных и комфортных.

Контракт на поставку заключён с предприятием «Транс-Альфа». Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава администрации города Виталий Артёмов, подчеркнув: обновление транспорта стало возможным благодаря поддержке правительства региона и лично губернатора Павла Малкова.

Но перед тем, как подписать документы, чиновники не сидели в кабинетах — они отправились на завод в Вологду, где и производят эти самые «Авангарды». Там обсудили всё до мелочей: сроки поставки, гарантийные обязательства, качество комплектующих. К слову, 90% из них — российского производства.

Завод дал чёткие гарантии: троллейбусы приедут в Рязань до 1 декабря.

«Руководство завода заверило о готовности выполнения обязательств контракта на поставку пассажирского городского электротранспорта в город Рязань в установленные сроки. Новые троллейбусы поступят до 1 декабря», — написал Виталий Артёмов.

А теперь — самое приятное. Благодаря грамотно проведённым закупочным процедурам, контракт обошёлся дешевле, чем планировалось. Экономия составила 132 миллиона рублей. И эти деньги не уйдут в «резерв» или «на развитие» — их направят на покупку дополнительных троллейбусов. То есть город получит не просто обновлённый парк — а расширенный. За те же бюджетные средства.