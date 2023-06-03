Рядом с многоэтажками в Рязани заметили лосей

Жители Рязани заметили двух лосей прямо в городе. Они паслись 3 июня в зелёной зоне рядом с многоэтажками.

Как отметили очевидцы, снимки сделаны недалеко от ТЦ «Премьер» из одного из домов ЖК «Центральный».