Рядом с многоэтажками в Рязани заметили лосей

«Бомбей» — так окрестили город-архипелаг первые европейские завоеватели – португальцы. В последующем, передав земельные владения в качестве приданого британцам. Новые владельцы отнеслись к «подарку» основательно: осушили пространство между семью островами, засыпали проливы и объединили их в единый массив суши, отделенный от материка рекой и заливом. После получения...
В настоящий момент в Рязанской области идёт период перехода на рекомендации Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения министерства здравоохранения Российской Федерации по организации записи на приём к врачу.