РГРТУ откроет физико-математическую школу в Касимовском районе

25 ноября ректор Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина Михаил Чиркин и директор Крутоярской школы Касимовского района Виталина Сидорова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Крутоярская школа стала первым в регионе сельским учебным заведением, где откроется физмат школа Рязанского радиоуниверситета. Преподаватели вуза будут давать онлайн-уроки для учеников 10-11 классов. Также планируются консультации для учителей и родителей.

Виталина Сидорова отметила, что технические возможности в учебном заведении для такого сотрудничества есть.