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Воскресенье, 28 ноября, 2021
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РГРТУ откроет физико-математическую школу в Касимовском районе

7info

25 ноября ректор Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина Михаил Чиркин и директор Крутоярской школы Касимовского района Виталина Сидорова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Крутоярская школа стала первым в регионе сельским учебным заведением, где откроется физмат школа Рязанского радиоуниверситета. Преподаватели вуза будут давать онлайн-уроки для учеников 10-11 классов. Также планируются консультации для учителей и родителей.

Виталина Сидорова отметила, что технические возможности в учебном заведении для такого сотрудничества есть.

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