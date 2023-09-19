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Режиссёр фильма «Один хороший день» рассказал о съёмках в Касимове

7info
Фото: ИД «Пресса»

В понедельник, 18 сентября, в Касимове прошла творческая встреча с режиссером фильма «Один хороший день» Кириллом Белевичем. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Картина сейчас снимается в Касимове. По словам Белевича, город — основное место съёмок. До их начала режиссёр о Касимове не знал.

— Касимов — замечательный, красивый город. Потрясающе расположен: излучина Оки, живописные холмы. А еще здесь живут удивительные люди: приветливые, дружелюбные. Мне кажется, вы счастливые люди, не заражены московской суетой, — отметил он.

Три главные роли в картине — дочери, матери, бабушки — исполняют Анастасия Талызина, Ирина Пегова, Раиса Рязанова. Певица Наташа Королёва сыграет роль звезды, приехавшей на празднование Дня города. Эту роль написали специально для неё.

Кирилл Белевич сразу подчеркнул, что не может рассказывать о сюжете фильма.

— Скажу, что сценарий заинтересовал меня своим светом и душевностью, — сказал режиссер. — Мне понравилась линия отношений трех поколений, их конфликты и непонимание, а в результате — любовь.

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