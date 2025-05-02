Рекордный снегопад обрушился на Москву и Подмосковье

За последние 36 часов в Москве выпало 43 мм осадков — это около 70% от месячной нормы. Об этом написал в телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.

Из-за аномального похолодания и рекордных дождей с переходом в снег в городе образовался временный снежный покров.

На метеостанции ВДНХ высота снега достигла 7 см, в районе МГУ — 10 см, в Тушино — 2 см.

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В Подмосковье, особенно на севере, снежный покров оказался более значительным. В Клину и Дмитрове высота снега составила 15 см, в Волоколамске — 10 см. Также снег укрыл землю в Ново-Иерусалиме (6 см), Можайске и Михайловском (по 1 см).

В Москве снег полностью растает уже завтра. В наиболее заснеженных районах Подмосковья сугробы сохранятся до понедельника.