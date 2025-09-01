Рецидивистка из Владимирской области обманула рязанку на 156 тысяч рублей

Жительница Владимирской области обманула рязанку на 156 тысяч рублей под предлогом продажи постельного белья. Подробности сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Жительница Рязани 52 лет сообщила полицейским о совершенном в отношении нее мошенничестве. Рязанка сдавала в аренду квартиру 40-летней приезжей женщине. Иногда хозяйка с квартиранткой общались на разные темы, и между ними завязались доверительные отношения. Однажды квартиросъемщица сообщила, что у нее есть возможность выгодно купить комплекты постельного белья. Рязанка заинтересовалась предложением и решила приобрести предлагаемый товар, отдала женщине предоплату. После получения денег приезжая женщина все время откладывала передачу товара, ссылаясь на перенос сроков доставки, и просила внести дополнительные суммы. В общей сложности хозяйка квартиры передала ей 156 тысяч рублей, но постельного белья так и не получила. Затем квартирантка неожиданно съехала и перестала выходить на связь.

Сотрудники полиции установили, что к мошенничеству причастна 40-летняя жительница Владимирской области, которую ранее судили за аналогичное преступление. По месту регистрации женщина не проживала, но полицейским удалось установить ее местонахождение в Московской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая заключена под стражу.